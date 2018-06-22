В Тюмени у самолета перед вылетом загорелось шасси

У пассажирского самолета, который должен был отправиться из Тюмени в
Ханты-Мансийск, загорелось шасси.
Инцидент произошел на рулежной дорожке в тюменском аэропорту Рощино. При рулении у самолета загорелось заднее колесо левого шасси.
В результате из самолета был эвакуирован 21 человек, в том числе 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Сейчас к вылету в Ханты-Мансийск готовят другой борт. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает «Интерфакс».
В результате из самолета был эвакуирован 21 человек, в том числе 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Сейчас к вылету в Ханты-Мансийск готовят другой борт. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает «Интерфакс».
Комментарии