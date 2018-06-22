    В Тюмени у самолета перед вылетом загорелось шасси

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    • Фото: zlatoust_tv, tobolskonline / vk.com
    В Тюмени у самолета перед вылетом загорелось шасси

    В Тюмени у самолета перед вылетом загорелось шасси

    В Тюмени у самолета перед вылетом загорелось шасси
  • Фото: zlatoust_tv, tobolskonline / vk.com

    • У пассажирского самолета, который должен был отправиться из Тюмени в Ханты-Мансийск, загорелось шасси.

    Инцидент произошел на рулежной дорожке в тюменском аэропорту Рощино. При рулении у самолета загорелось заднее колесо левого шасси.

    В результате из самолета был эвакуирован 21 человек, в том числе 19 пассажиров. Никто из них не пострадал.

    Сейчас к вылету в Ханты-Мансийск готовят другой борт. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает «Интерфакс».

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