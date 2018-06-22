Бюро футбольных услуг: в России открылся центр поддержки болельщиков

Спасением болельщиков, которые могут оказаться в трудной ситуации, занимается специально открытая в России горячая линия. Она будет работать круглосуточно вплоть до окончания ЧМ-2018 . Можно не только узнать, где поесть, куда, кроме футбола, сходить, но и пожаловаться на завышенные цены, плохое обслуживание и даже злых водителей.

187 иностранцы

спорт

фанаты

футбол

Австралийскому болельщику Адаму повезло — в самарском бюро потерянных вещей оказался его свитер, который иностранец на днях забыл в автобусе.



Адам, футбольный болельщик: «Это, конечно, не очень дорогой свитер, но без него я замерзал! В России холоднее, чем в Австралии!»



Бюро находок во многих городах в эти дни сотрудничают с транспортными компаниями и фирмами такси, чтобы оперативно помогать иностранцам, которые от новых впечатлений теряют не только голову, но и ценности и документы. Впрочем, забытые где-то вещи — не главная проблема гостей чемпионата мира по футболу. Никогда еще в России не употребляли так часто слово «овербукинг», когда отель позволяет бронировать больше номеров, чем имеет в наличии, а по факту заселяет по принципу «кто успел, тот и сел».



Футбольный болельщик: «Мы забронировали отель через Интернет, но бронь слетела за две недели до начала чемпионата. И нам стоило больших усилий найти другое жилье, оно оказалось дороже и хуже. Жаль, что мы тогда не знали о горячей линии».



Горячая линия FansHotline24, открытая при поддержке РФС, Минспорта и российской Премьер-лиги, работает круглосуточно и бесплатно на 10 языках. Специалисты готовы помочь по любому вопросу, в том числе и решить проблему с поиском отеля, если у футбольного фаната вдруг возник форс-мажор. Звонков порой бывает больше тысячи в день, причем не всегда с просьбами о помощи.



Эльмар Бабаев, ведущий специалист мультиязычного центра поддержки болельщиков: «Позвонил к нам на линию российский болельщик и совершенно добровольно решил предложить свою помощь — второй этаж своего дома для фанатов, которые приехали поддерживать свои национальные команды».



Многие туристы из-за языкового барьера оказались в информационном вакууме. Где можно поесть, куда пойти на экскурсию, как добраться до нужного места, как проверить цены на такси, к кому бежать, если произошла беда — вот насущные вопросы иностранцев. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.