«Народный трибунал» признал Порошенко виновным в военных преступлениях

Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей нынешней администрации к пожизненному заключению.
Заседание трибунала проходит на Театральной площади в Луганске. Кроме Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе судьи признали секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, главу МВД Украины Арсена Авакова, главу Минобороны Украины Степана Полторака, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя Верховной рады Андрея Парубия.
Отмечается, что все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу.
В украинском законодательстве не предусмотрен институт «народного трибунала». Его создала инициативная группа юристов из Донбасса. Первое заседание состоялось в Донецке 26–27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.
Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане, передает ТАСС.
Отмечается, что все материалы будут переданы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят минские соглашения по Донбассу.
В украинском законодательстве не предусмотрен институт «народного трибунала». Его создала инициативная группа юристов из Донбасса. Первое заседание состоялось в Донецке 26–27 марта. На нем трибунал выдвинул обвинения против восьми представителей украинских властей, включая президента. В качестве доказательств вины в совершении военных преступлений рассматривались материалы, собранные с 2014 года.
Инициаторы трибунала заявляли, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане, передает ТАСС.
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