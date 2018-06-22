    «Мосуралбанк» лишился лицензии

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    «Мосуралбанк» лишился лицензии

    «Мосуралбанк» лишился лицензии

    ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Мосуралбанка».

    Как сообщается на сайте регулятора, бизнес-модель этого финансового учреждения была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Из-за кредитования заемщиков и сделок с лицами, связанными с бенефициарами банка, на балансе образовался значительный объем проблемных активов.

    В ЦБ «Мосуралбанк» предоставлял недостоверную отчетность, чтобы скрыть основания для обязательного отзыва. Эту информацию, имеющую признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ РФ направит в правоохранительные органы.

    В отношении «Мосуралбанка» неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводились ограничения на привлечение вкладов населения. В финансовом учреждении назначена временная администрация, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

    «Мосуралбанк» является участником системы страхования вкладов. На 1 июня текущего года по величине активов он занимал 269-е место в банковской системе России.

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