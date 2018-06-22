Порошенко ввел санкции в отношении Ротенбергов, Памфиловой и «Единой России»

Украина расширила санкционный список, добавив в него 7 российских политических партий, нескольких предпринимателей и ЦИК РФ.
Документ о расширении санкционного списка опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко. Ограничительные меры коснутся «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Родина», Демократической партии России, Аграрной партии России и «Патриотов России». Сообщается, что их активы на Украине должны быть заблокированы. Кроме того, этим партиям запрещено выводить капиталы из страны, исполнение экономических и финансовых обязательств приостанавливается, прекращается выдача разрешений и лицензий на ввоз или вывоз с территории Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.
Наряду с партиями под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой, заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены Избирательной комиссии Республики Крым Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц и пополнился 11 физическими, среди которых российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. В документе говорится, что в отношении этих людей должны быть применены такие меры, как блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством.
В последний раз Киев расширил санкции против России в конце мая. Тогда в список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Также украинские власти на 3 года внесли в санкционный список МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Попытки Киева ограничить свободу слова в нижней Госдуме РФ назвали «незаконными» и «противоестественными».
Наряду с партиями под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой, заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и члены Избирательной комиссии Республики Крым Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц и пополнился 11 физическими, среди которых российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, а также Роман и Лилия Ротенберги. В документе говорится, что в отношении этих людей должны быть применены такие меры, как блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за границу Украины и иные санкции, предусмотренные украинским законодательством.
В последний раз Киев расширил санкции против России в конце мая. Тогда в список вошли 1748 физических и 756 юридических лиц. Также украинские власти на 3 года внесли в санкционный список МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Попытки Киева ограничить свободу слова в нижней Госдуме РФ назвали «незаконными» и «противоестественными».
Комментарии