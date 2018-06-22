Минобороны опубликовало рассекреченные документы первых дней войны

Минобороны России опубликовало уникальные исторические документы, рассказывающие о подвигах советских воинов в первые дни Великой Отечественной войны.
В День памяти и скорби ведомство разместило на своем сайте электронный ресурс с рассекреченными архивными документами, среди которых директивы НКО СССР, а также приказы и донесения командиров воинских частей, принявших на себя первые удары немецких войск. Кроме того, ведомство опубликовало наградные документы с описаниями подвигов и первые указы о награждениях красноармейцев орденами и медалями.
Как рассказали в Минобороны, особый интерес представляют копия директивы народного комиссара обороны №1, переданная командующим в ночь на 22 июня, и копия рукописного боевого приказа №2, составленная Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7:15 утра. Приказ, в частности, предписывает авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования, но «на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать». На обороте последнего листа стоит размашистая приписка Жукова синим карандашом: «Т. Ватутину. Румынию бомбить».
Также впервые опубликована трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса» с обозначениями планируемых ударов войск вермахта. Все они так и остались на бумаге: блицкриг разбился о мужество и стойкость советских воинов.
Есть среди документов и донесения о боях за ставшую легендой Брестскую крепость. В ведомстве отмечают, что подробности этих боевых действий станут настоящими откровениями даже для профессиональных историков.
Десятки обнародованных наградных листов рассказывают о красноармейцах, которые отличились в первых кровопролитных сражениях. В их числе летчики-истребители 158-го авиаполка Ленинградского военного округа Петр Харитонов и Степан Здоровцев. 26 июня 1941 года они совершили первые тараны фашистских бомбардировщиков. За них оба летчика получили звания Героев Советского Союза.
Разысканием и оцифровкой документов занимались сотрудники департамента информации и Центрального архива Минобороны. Отмечается, что опубликованные документы «ставят заслон набирающей обороты фальсификации истории», а также «развенчивают многие лживые мифы» о Великой Отечественной войне.
Как рассказали в Минобороны, особый интерес представляют копия директивы народного комиссара обороны №1, переданная командующим в ночь на 22 июня, и копия рукописного боевого приказа №2, составленная Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7:15 утра. Приказ, в частности, предписывает авиации уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования, но «на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать». На обороте последнего листа стоит размашистая приписка Жукова синим карандашом: «Т. Ватутину. Румынию бомбить».
Также впервые опубликована трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса» с обозначениями планируемых ударов войск вермахта. Все они так и остались на бумаге: блицкриг разбился о мужество и стойкость советских воинов.
Есть среди документов и донесения о боях за ставшую легендой Брестскую крепость. В ведомстве отмечают, что подробности этих боевых действий станут настоящими откровениями даже для профессиональных историков.
Десятки обнародованных наградных листов рассказывают о красноармейцах, которые отличились в первых кровопролитных сражениях. В их числе летчики-истребители 158-го авиаполка Ленинградского военного округа Петр Харитонов и Степан Здоровцев. 26 июня 1941 года они совершили первые тараны фашистских бомбардировщиков. За них оба летчика получили звания Героев Советского Союза.
Разысканием и оцифровкой документов занимались сотрудники департамента информации и Центрального архива Минобороны. Отмечается, что опубликованные документы «ставят заслон набирающей обороты фальсификации истории», а также «развенчивают многие лживые мифы» о Великой Отечественной войне.
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