    В Подмосковье столкнулись пять автомобилей, есть раненые

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    В Подмосковье столкнулись пять автомобилей, есть раненые

    В Подмосковье столкнулись пять автомобилей, есть раненые

    Сразу пять автомобилей столкнулись в Орехово-Зуевском районе Московской области. Есть пострадавшие.

    Крупная авария произошла на Ленинском проезде в Ликино-Дулсво. При столкновении пяти автомобилей там пострадали четыре человека, сообщает ТАСС соссылкой на источник в экстренных службах.

    По словам собеседника агентства, в районе ДТП затруднено движение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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