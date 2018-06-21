В Подмосковье столкнулись пять автомобилей, есть раненые

Сразу пять автомобилей столкнулись в
Орехово-Зуевском районе Московской области. Есть пострадавшие.
Крупная авария произошла на Ленинском проезде в Ликино-Дулсво. При столкновении пяти автомобилей там пострадали четыре человека, сообщает ТАСС соссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, в районе ДТП затруднено движение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
По словам собеседника агентства, в районе ДТП затруднено движение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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