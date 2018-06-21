    Граффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом». Санкт-Петербург, граффити, живопись и художники, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГраффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом»

    Граффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом»

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    Граффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом»

    Граффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом»

    Граффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом»

      Выход российской сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018 вдохновил петербургских художников.

      Известные в городе на Неве граффитисты разместили масштабный портрет главного тренера национальной команды на трансформаторной будке в Петроградском районе. Улыбающегося Станислава Черчесова сопровождает комментарий «Ты просто космос, Стас».

      Кстати, в создании изображения принял участие и автор фразы — лидер группировки «Ленинград». Об этом Сергей Шнуров отчитался в своем Instagram.

      Напомним: под руководством Черчесова российская сборная одержала две победы на домашнем чемпионате мира по футболу, одолев Саудовскую Аравию и Египет. Следующий матч наши футболисты проведут 25 июня против команды Уругвая. Игра пройдет в Самаре.

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