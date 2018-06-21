Граффитисты украсили питерский сквер «космическим Стасом»

Выход российской сборной в
плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018 вдохновил петербургских художников.
Известные в городе на Неве граффитисты разместили масштабный портрет главного тренера национальной команды на трансформаторной будке в Петроградском районе. Улыбающегося Станислава Черчесова сопровождает комментарий «Ты просто космос, Стас».
Кстати, в создании изображения принял участие и автор фразы — лидер группировки «Ленинград». Об этом Сергей Шнуров отчитался в своем Instagram.
Напомним: под руководством Черчесова российская сборная одержала две победы на домашнем чемпионате мира по футболу, одолев Саудовскую Аравию и Египет. Следующий матч наши футболисты проведут 25 июня против команды Уругвая. Игра пройдет в Самаре.
Кстати, в создании изображения принял участие и автор фразы — лидер группировки «Ленинград». Об этом Сергей Шнуров отчитался в своем Instagram.
Напомним: под руководством Черчесова российская сборная одержала две победы на домашнем чемпионате мира по футболу, одолев Саудовскую Аравию и Египет. Следующий матч наши футболисты проведут 25 июня против команды Уругвая. Игра пройдет в Самаре.
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