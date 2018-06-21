В Ленобласти тлеющие торфяники могут привести к детонации оставшихся с войны боеприпасов

Горячая в прямом смысле слова обстановка сейчас в Кировском районе Ленинградской области.

На торфяные пожары в поселке Молодцово обратили внимание даже экологи. Они указывают на серьезный масштаб возгораний, высокую опасность от огня и на бездействие спасателей, которые со 2 июня не могут потушить очаг. Ситуация осложняется и тем, что в этих местах шли ожесточенные бои, и в земле остаются боеприпасы.



Как сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба, чиновник из администрации Кировского района обратились к командующему Западного военного округа, чтобы в Молодцово и ближайшие садоводства направили саперов. Боеприпасы, действительно, могут находиться рядом с очагами возгорания.



По информации МЧС, площадь торфяных пожаров в этой местности составляет не более 200 квадратных метров. Очаги медленно тлеют, но всё находится под контролем пожарных, уверяют спасатели.



Как рассказали в МЧС, в районе Молодцова практически ежедневно и круглосуточно работают 35 огнеборцев. У них на вооружении восемь мотопомп, Этого должно хватить, чтобы в течение нескольких ближайших дней ликвидировать возгорание.