    В Ленобласти тлеющие торфяники могут привести к детонации оставшихся с войны боеприпасов. Ленинградская область, МЧС, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти тлеющие торфяники могут привести к детонации оставшихся с войны боеприпасов

    В Ленобласти тлеющие торфяники могут привести к детонации оставшихся с войны боеприпасов

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    В Ленобласти тлеющие торфяники могут привести к детонации оставшихся с войны боеприпасов

    В Ленобласти тлеющие торфяники могут привести к детонации оставшихся с войны боеприпасов

      Горячая в прямом смысле слова обстановка сейчас в Кировском районе Ленинградской области.

      На торфяные пожары в поселке Молодцово обратили внимание даже экологи. Они указывают на серьезный масштаб возгораний, высокую опасность от огня и на бездействие спасателей, которые со 2 июня не могут потушить очаг. Ситуация осложняется и тем, что в этих местах шли ожесточенные бои, и в земле остаются боеприпасы.

      Как сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба, чиновник из администрации Кировского района обратились к командующему Западного военного округа, чтобы в Молодцово и ближайшие садоводства направили саперов. Боеприпасы, действительно, могут находиться рядом с очагами возгорания.

      По информации МЧС, площадь торфяных пожаров в этой местности составляет не более 200 квадратных метров. Очаги медленно тлеют, но всё находится под контролем пожарных, уверяют спасатели.

      Как рассказали в МЧС, в районе Молодцова практически ежедневно и круглосуточно работают 35 огнеборцев. У них на вооружении восемь мотопомп, Этого должно хватить, чтобы в течение нескольких ближайших дней ликвидировать возгорание.

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