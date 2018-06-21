Улетевший в Охту петербуржец будет добиваться компенсации после ДТП со злосчастным люком

Водитель иномарки, которая
из-за открытого люка улетела в Охту, отказался от госпитализации и сейчас находится дома. Инцидент произошел утром в Красногвардейском районе.
35-летний Алексей Филиппов ехал на работу в сторону моста Александра Невского. На проспекте Шаумяна его Renault Duster наехал на плохо закрытый люк. Как сообщают очевидцы, машина, как на трамплине, подпрыгнула, пробила ограждение и упала в воду.
Почти сразу транспортное средство пошло ко дну, но водитель успел выбраться. Ему на помощь подоспела баржа. Через несколько минут медики уже оказывали ему помощь. А вот автомобиль поднимали сотрудники МЧС. И еще какое-то время экологи собирали с реки разлившееся топливо. Сам водитель до сих пор не может понять, как всё произошло.
Алексей Филиппов, пострадавший: «Открытый люк находился метрах в пяти от меня. Перестроиться я не мог, потому как идет поток машин. А дальше люк, карусель и вода… А представляете, ехал бы автобус с детьми, например. Успели бы все выбраться? У меня у самого подушка, дверь не открывается. Я отстегнулся, через подушку выплыл, но наглотался воды».
Алексей Филиппов заявил, что будет добиваться компенсации, ведь инцидент мог привести к гибели человека. Между тем некоторые автовладельцы уже написали заявление в ГИБДД. Крышка люка была прикрыта еще вчера.
Накануне вечером другой водитель Владислав Иванов чуть не стал первым улетевшим в Охту. Но он вовремя затормозил и вывернул руль. В итоге у него оказалось пробито заднее колесо.
Впрочем, до сих пор неизвестно, какое ведомство отвечает за этот колодец. Недавно с люком проводили ремонтные работы, однако в подрядной организации сообщили, что всё закрыли плотно. Теперь все обстоятельства утреннего ДТП предстоит выяснить ГИБДД.
Почти сразу транспортное средство пошло ко дну, но водитель успел выбраться. Ему на помощь подоспела баржа. Через несколько минут медики уже оказывали ему помощь. А вот автомобиль поднимали сотрудники МЧС. И еще какое-то время экологи собирали с реки разлившееся топливо. Сам водитель до сих пор не может понять, как всё произошло.
Алексей Филиппов, пострадавший: «Открытый люк находился метрах в пяти от меня. Перестроиться я не мог, потому как идет поток машин. А дальше люк, карусель и вода… А представляете, ехал бы автобус с детьми, например. Успели бы все выбраться? У меня у самого подушка, дверь не открывается. Я отстегнулся, через подушку выплыл, но наглотался воды».
Алексей Филиппов заявил, что будет добиваться компенсации, ведь инцидент мог привести к гибели человека. Между тем некоторые автовладельцы уже написали заявление в ГИБДД. Крышка люка была прикрыта еще вчера.
Накануне вечером другой водитель Владислав Иванов чуть не стал первым улетевшим в Охту. Но он вовремя затормозил и вывернул руль. В итоге у него оказалось пробито заднее колесо.
Впрочем, до сих пор неизвестно, какое ведомство отвечает за этот колодец. Недавно с люком проводили ремонтные работы, однако в подрядной организации сообщили, что всё закрыли плотно. Теперь все обстоятельства утреннего ДТП предстоит выяснить ГИБДД.
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