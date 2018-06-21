Улетевший в Охту петербуржец будет добиваться компенсации после ДТП со злосчастным люком

Водитель иномарки, которая из-за открытого люка улетела в Охту, отказался от госпитализации и сейчас находится дома. Инцидент произошел утром в Красногвардейском районе.

35-летний Алексей Филиппов ехал на работу в сторону моста Александра Невского. На проспекте Шаумяна его Renault Duster наехал на плохо закрытый люк. Как сообщают очевидцы, машина, как на трамплине, подпрыгнула, пробила ограждение и упала в воду.



Почти сразу транспортное средство пошло ко дну, но водитель успел выбраться. Ему на помощь подоспела баржа. Через несколько минут медики уже оказывали ему помощь. А вот автомобиль поднимали сотрудники МЧС. И еще какое-то время экологи собирали с реки разлившееся топливо. Сам водитель до сих пор не может понять, как всё произошло.



Алексей Филиппов, пострадавший: «Открытый люк находился метрах в пяти от меня. Перестроиться я не мог, потому как идет поток машин. А дальше люк, карусель и вода… А представляете, ехал бы автобус с детьми, например. Успели бы все выбраться? У меня у самого подушка, дверь не открывается. Я отстегнулся, через подушку выплыл, но наглотался воды».



Алексей Филиппов заявил, что будет добиваться компенсации, ведь инцидент мог привести к гибели человека. Между тем некоторые автовладельцы уже написали заявление в ГИБДД. Крышка люка была прикрыта еще вчера.



Накануне вечером другой водитель Владислав Иванов чуть не стал первым улетевшим в Охту. Но он вовремя затормозил и вывернул руль. В итоге у него оказалось пробито заднее колесо.



Впрочем, до сих пор неизвестно, какое ведомство отвечает за этот колодец. Недавно с люком проводили ремонтные работы, однако в подрядной организации сообщили, что всё закрыли плотно. Теперь все обстоятельства утреннего ДТП предстоит выяснить ГИБДД.