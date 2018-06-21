В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило сожаление в связи с решением Канады легализовать употребление марихуаны.
В УНП ООН подчеркнули, что решение канадского парламента «противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками», а также «подрывает правовые рамки контроля над наркотиками и уважение к международному порядку».
При этом в управлении подчеркнули, что Канада «давно является активным и конструктивным партнером» в борьбе с наркотиками, однако национальные меры нельзя принимать, не обращая внимания на международные договоры, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что Сенат Канады проголосовал за закон о легализации марихуаны. Ожидается, что уже осенью канадцы старше 18 лет смогут свободно покупать наркотики. При этом можно будет незаконно иметь при себе более 30 граммов марихуаны или выращивать более четырех кустов на одно домохозяйство.
При этом в управлении подчеркнули, что Канада «давно является активным и конструктивным партнером» в борьбе с наркотиками, однако национальные меры нельзя принимать, не обращая внимания на международные договоры, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что Сенат Канады проголосовал за закон о легализации марихуаны. Ожидается, что уже осенью канадцы старше 18 лет смогут свободно покупать наркотики. При этом можно будет незаконно иметь при себе более 30 граммов марихуаны или выращивать более четырех кустов на одно домохозяйство.
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