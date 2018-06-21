Депутаты обсудят запрет алкоголя в пластике

Минздрав выступил за уменьшение пластиковой тары, в которой продается алкоголь.
Как сообщают «Известия», в законопроекте, который внесли в Госдуму, идет речь о запрете с 2020 года использования пластика для упаковки спиртного объемом больше пол-литра.
Такая упаковка, отмечают в Минздраве, удешевляет товар, и он становится доступнее для потребителей — в первую очередь для молодежи. Роспотребнадзор ограничение тары тоже поддержал, а вот в Минфине считают, что из-за этого многие производители перейдут на новое оборудование, что может привести к росту цен и увеличению контрафакта.
Такая упаковка, отмечают в Минздраве, удешевляет товар, и он становится доступнее для потребителей — в первую очередь для молодежи. Роспотребнадзор ограничение тары тоже поддержал, а вот в Минфине считают, что из-за этого многие производители перейдут на новое оборудование, что может привести к росту цен и увеличению контрафакта.
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