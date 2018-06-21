Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украине необходимы ракеты, которые смогут долететь до Москвы и Петербурга.
По словам генерал-лейтенанта, сегодня Украине необходимо разработать ракеты, дальность полета которых будет составлять несколько тысяч километров.
Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ: «Дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации. До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент».
Военный заявил, что «такие моменты очень сильно влияют на общество и однозначно воздействуют на руководство» и обратил внимание на опыт Второй мировой. В частности, Романенко напомнил об ударах по Лондону с помощью ракет «Фау», а также о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
Однако, заявил генерал, с разработкой такого оружия «есть проблема» — это международные ограничения по дальности. Например, допустимая для Украины дальность ракеты класса «земля-земля» — до 300 км. Но на ракеты воздушного базирования эти ограничения не распространяются. В связи с этим Романенко призвал «поднимать ракету на самолете или даже вертолете и запускать», сообщает «Обозреватель».
Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ: «Дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации. До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент».
Военный заявил, что «такие моменты очень сильно влияют на общество и однозначно воздействуют на руководство» и обратил внимание на опыт Второй мировой. В частности, Романенко напомнил об ударах по Лондону с помощью ракет «Фау», а также о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
Однако, заявил генерал, с разработкой такого оружия «есть проблема» — это международные ограничения по дальности. Например, допустимая для Украины дальность ракеты класса «земля-земля» — до 300 км. Но на ракеты воздушного базирования эти ограничения не распространяются. В связи с этим Романенко призвал «поднимать ракету на самолете или даже вертолете и запускать», сообщает «Обозреватель».
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