    Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

    комментировать
    • Фото: politcentr.ru
    Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

    Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга

    Украинский генерал призвал «достать ракетами» до Москвы и Петербурга
  • Фото: politcentr.ru

    • Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украине необходимы ракеты, которые смогут долететь до Москвы и Петербурга.

    По словам генерал-лейтенанта, сегодня Украине необходимо разработать ракеты, дальность полета которых будет составлять несколько тысяч километров.

    Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ: «Дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации. До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент».

    Военный заявил, что «такие моменты очень сильно влияют на общество и однозначно воздействуют на руководство» и обратил внимание на опыт Второй мировой. В частности, Романенко напомнил об ударах по Лондону с помощью ракет «Фау», а также о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

    Однако, заявил генерал, с разработкой такого оружия «есть проблема» — это международные ограничения по дальности. Например, допустимая для Украины дальность ракеты класса «земля-земля» — до 300 км. Но на ракеты воздушного базирования эти ограничения не распространяются. В связи с этим Романенко призвал «поднимать ракету на самолете или даже вертолете и запускать», сообщает «Обозреватель».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru