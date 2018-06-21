Интернат как тюрьма: отец недееспособной девушки из Ленобласти отстаивает право дочери на свободу

За пределы одного из психоневрологических интернатов не выйти недееспособной женщине. Ее отец решил бороться за право на свободу. Суды различных инстанций не встают на их сторону, ссылаясь на определение Верховного суда. Теперь Юрий Калинин подал жалобу в Конституционный суд.

Девушка оказалась в психоневрологическом интернате два года назад. Она переехала сюда из дома, где провела большую часть жизни. Сегодня ей 29. Понятно, что этот переезд по объективным обстоятельствам дался ей тяжело.



Но еще труднее пришлось, когда выяснилось: она не может выйти за забор учреждения. Ни на выходные с ночевкой к родным, ни даже на прогулку по ближайшим окрестностям. Для родителей такой запрет на выход тоже стал, мягко говоря, неожиданностью.



Юрий Калинин, отец: «Ей здесь очень тяжело. Каждый раз, когда я к ней приезжаю, она стремится к выходу, спрашивает охранника, можно ли ей выйти погулять за пределами интерната».



Вспоминая свою первую встречу с дочерью здесь, отец с трудом сдерживает слезы. И, конечно, жалеет, что в свое время семья решилась лишить ее дееспособности. Была ограничена лишь своими возможностями, а стала еще и оградой интерната.



В борьбе за свободу Юрий Калинин обратился к юристу, который выяснил: дело в трактовках федеральных законов, регулирующих работу интернатов и в определении Верховного суда 2013 года. Тогда он рассматривал дело из Ивановской области. А замки на ворота стали вешать чуть не по всей стране.



Дмитрий Бартенев, адвокат, доверитель Юрия Калинина: «В законе напрямую нигде не написано, что совершенного дееспособного или недееспособного человека нельзя отпускать из интерната. Но Верховный суд говорит: раз в законе это не написано, что можно временно отпускать и временно передавать, это означает, что фактически человека нельзя передавать ни при каких условиях».



Корреспондент НТВ Катерина Правдина разбиралась в противоречивых трактовках закона.