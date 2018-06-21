Засушливые май и июнь привели к увеличению лесных пожаров в Ленобласти

Сегодня начальник ГУ МЧС по 47-му региону подводил промежуточные итоги сезона лесных пожаров.

Этим летом в Ленинградской области случилось в четыре раза больше пожаров, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в каждом случае удалось избежать не только жертв, но даже пострадавших.



Пожарные отметили, что особенно засушливым выдался май, что и приводило к возгораниям травы. Однако ни одно воспламенение не тушили больше суток.



В лесах с пожарами помогают бороться многочисленные камеры, которые в режиме реального времени показывают обстановку с деревьями. Особо вспыльчивым остается Бокситогорский район. Ему присвоили 3-й уровень пожароопасности. Спасатели сообщили, что продолжают профилактические беседы с садоводами и жителями деревень.



Но на особом контроле у них детские лагеря, 28 их которых граничат с лесными массивами. Угроза пожара в этих местах достаточно высока. Поэтому там организуют противопожарные посты и создают добровольные дружины.



При этом в областном МЧС отмечают, что до начала летнего сезона в нескольких детских лагерях были обнаружены нарушения, связанные с отсутствием пожарных сигнализаций или труднодоступностью эвакуационных выходов в корпусах. Но уже сейчас все проблемы исправлены.