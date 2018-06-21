    В Петербурге иномарка улетела в реку из-за приоткрытого люка. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге иномарка улетела в реку из-за приоткрытого люка

    В Петербурге иномарка улетела в реку из-за приоткрытого люка

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    В Петербурге иномарка улетела в реку <nobr>из-за</nobr> приоткрытого люка

    В Петербурге иномарка улетела в реку из-за приоткрытого люка

    В Петербурге иномарка улетела в реку <nobr>из-за</nobr> приоткрытого люка

      Утром водителя Renault Duster занесло на люке и, не справившись с управлением, машина оказалась в реке Охте.

      Сотрудники МЧС достали из Охты затонувший внедорожник. За операцией на проспекте Шаумяна наблюдали многочисленные прохожие.

      Спасатели закрепили тросы и с помощью крана вернули автомобиль на дорогу. Спровоцировал полет открытый люк. Водитель не сумел среагировать на неожиданное препятствие, после чего машина вылетела на тротуар, пробила ограждение и рухнула вниз.

      По словам очевидцев, полуторатонная иномарка погрузилась в воду за считаные секунды. Находившийся за рулем мужчина выбрался из салона самостоятельно. Прохожие отмечают: при падении он разбил голову и находился в шоковом состоянии. На месте работали не только спасатели и полицейские, но и экологи. До сих пор они собирают с поверхности Охты разлившееся топливо.

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