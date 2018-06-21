В Петербурге иномарка улетела в реку из-за приоткрытого люка

Утром водителя Renault Duster занесло на люке и, не справившись с управлением, машина оказалась в реке Охте.

Сотрудники МЧС достали из Охты затонувший внедорожник. За операцией на проспекте Шаумяна наблюдали многочисленные прохожие.



Спасатели закрепили тросы и с помощью крана вернули автомобиль на дорогу. Спровоцировал полет открытый люк. Водитель не сумел среагировать на неожиданное препятствие, после чего машина вылетела на тротуар, пробила ограждение и рухнула вниз.



По словам очевидцев, полуторатонная иномарка погрузилась в воду за считаные секунды. Находившийся за рулем мужчина выбрался из салона самостоятельно. Прохожие отмечают: при падении он разбил голову и находился в шоковом состоянии. На месте работали не только спасатели и полицейские, но и экологи. До сих пор они собирают с поверхности Охты разлившееся топливо.