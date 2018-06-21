    Австралия и Дания не выявили победителя в матче ЧМ-2018

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Австралия и Дания не выявили победителя в матче <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Австралия и Дания не выявили победителя в матче ЧМ-2018

    Австралия и Дания не выявили победителя в матче <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Датчане и австралийцы обменялись голами в матче группового этапа чемпионата мира.

    Встреча, проходившая в Самаре, закончилась со счетом 1:1.

    Скандинавы вышли вперед уже на 7-й минуте. Голом отметился Кристиан Эриксен. Однако ближе к концу первого тайма австралийцы восстановили равновесие — пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам, реализовал Майл Единак.

    Теперь датчане занимают в группе С первое место с 4 очками, австралийцы идут третьими с одним баллом. Сборные Франции и Перу сыграют сегодня позднее.

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