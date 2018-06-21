Певицу застрелили в ночном клубе на турецком курорте

Известная турецкая певица Хаджер Тюлю стала жертвой стрельбы в курортном городе Бодрум.
Огонь в ночном клубе Medusa открыли четверо злоумышленников, которые поспешили скрыться после стрельбы.
В результате смертельные ранения получила 40-летняя певица. Также погиб владелец заведения. Еще четыре человека были госпитализированы.
Как сообщает The Daily Mail, полицейские уже изучили улики и задержали подозреваемых. Поймать их удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Что именно стало причиной стрельбы, пока не сообщается.
В результате смертельные ранения получила 40-летняя певица. Также погиб владелец заведения. Еще четыре человека были госпитализированы.
Как сообщает The Daily Mail, полицейские уже изучили улики и задержали подозреваемых. Поймать их удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Что именно стало причиной стрельбы, пока не сообщается.
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