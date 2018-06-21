Кабмин одобрил завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

Сегодня правительство одобрило и сегодня же внесет в Госдуму законопроект по налоговому маневру в нефтяной отрасли. Кабмин предпринимает специальные меры, чтобы это не отразилось на ценах на заправках.

Завершающий этап налогового маневра начнут в следующем году, он растянется на 6 лет. Маневр заключается в том, что экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты отменят, а налог на добычу полезных ископаемых повысят.



Налоговый маневр за 6 лет принесет в казну до 1 триллиона 600 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак. Нефтяники долго противились этому закону. Их потери за то же время могут достичь 600 миллиардов. При этом они указывают, что производство бензина станет менее рентабельным, следовательно, цены могут вырасти.



Чтобы этого не произошло, правительство вводит так называемый обратный акциз. Это налоговые вычеты, которые получат только заводы, поставляющие бензин высокого качества на внутренний рынок.