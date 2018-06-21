Иркутского тренера-педофила посадили за оргии с юными спортсменами

Суд поставил точку в громком деле бывшего инструктора по плаванию иркутского бассейна. Эдуарда Рукосуева признали виновным в 69 эпизодах совращения несовершеннолетних. Как считают сыщики, он снимал на видео издевательства над подростками. В списке потерпевших есть и его воспитанники, и дети, с которыми он знакомился в других городах во время соревнований.

Почти год понадобилось гособвинителям, чтобы собрать все доказательства против тренера Эдуарда Рукосуева, поскольку от сотрудничества с правоохранителями он отказался изначально и в запретных связях с несовершеннолетними не признавался. Почти 7 лет, как доказало следствие, школьники, посещавшие бассейн, подвергались сексуальному насилию со стороны инструктора.



Точное число жертв не сообщается. По понятным причинам их тщательно оберегают от внимания посторонних. Известно, что Рукосуева признали виновным по 69 эпизодам. Несколько лет ему удавалось скрывать преступления. Подростки даже самым близким людям стеснялись рассказать о том, что им пришлось пережить. Подсудимый и после оглашения приговора продолжал все отрицать.



Эдуард Рукосуев, осужденный: «Мы будем обжаловать приговор, потому что его справедливым не считаем ни в коем случае. Вот и все, что я хочу сказать».



О запретных связях Рукосуева стало известно в ходе расследования совершенно другого уголовного дела, которое касалось финансовых махинаций. Инструктора по плаванию заподозрили в растрате бюджетных средств, в его кабинете и доме провели обыски. В одной из комнат как раз и обнаружили сейф с электронными носителями, на которых хранилось детское порно. Правоохранители насчитали почти 9 тысяч видеозаписей.



Как оказалось, инструктор не только совращал своих подопечных, но и снимал интимные сцены на камеру. Коллеги тренера в суде говорили о том, что ничего не подозревали и только после задержания стали связывать между собой разные странные случаи.



Сергей Брянский, бывший коллега Эдуарда Рукосуева: «Только один из тренеров говорил, что да, есть что-то такое. Очень многие жаловались на то, что переманивает детей у других тренеров, обещая им блага. Обычно это были дети из неблагополучных семей».



Жертвами Рукосуева стали не только юные спортсмены из Иркутска. Среди пострадавших есть школьники из Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга. С ними тренер знакомился на соревнованиях и спортивных сборах, куда регулярно возил воспитанников.



Максим Руды, начальник отдела гособвинителей и прокуратуры Иркутской области: «Обвиняемый, содержащийся под стражей, в течение 10 суток с момента получения судебного решения вправе его обжаловать. Мы считаем, что его вина полностью доказана, поэтому и поддержали обвинение».



Как передает корреспондент Дарья Вязовая, суд решил, что наказание тренер будет отбывать в колонии строго режима, там он проведет 23 года. При этом параллельно осужденному придется пройти принудительное лечение у психиатра.