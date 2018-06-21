В Ростуризме назвали «предсказуемым» банкротство Polar Tour

Не так себе представляли свадебное путешествие молодожены из Питера. Свою семейную жизнь супруги Беляевы вынуждены начинать на чемоданах, в квартире незнакомого человека, да еще в другом городе. В их быт вмешался турагент, который обещал сказочный отдых в Доминикане, а в день вылета заявил: билетов нет.

Фирма, которая занималась оформлением путевок, объявила себя банкротом. И в подобной ситуации, как выяснила корреспондент НТВ Дарья Масалова, оказались сотни туристов.



Свой первый совместный отпуск в новом статусе молодожены Варвара и Александр Беляевы планировали провести в Доминикане: пальмы, солнце, Карибское море, дайвинг. Заранее оплатили тур. Путевка на двоих обошлась в 160 тысяч рублей. Вылететь должны были 19 июня. На поезде приехали из Петербурга в Москву, но агент сообщил: медовый месяц отменяется.



Александр Беляев, пострадавший: «Приехали на вокзал, созвонились с Дмитрием, на что он сказал, что мы никуда не летим, в связи с тем, что Polar Tour обанкротился. И деньги неизвестно где».



Варвара Беляева, пострадавшая: «Это путешествие мы брали в кредит. То есть получается, что мы вернемся в Питер и будем выплачивать кредит еще после этого».



Сейчас молодожены живут у того самого агента, который и подбирал им незабываемое романтическое путешествие. Денег на обратный билет в Петербург нет. Для Дмитрия Кукина внезапное банкротство Polar Tour обернулось морем проблем. 250 его туристов никуда так и не улетели. Теперь возмущенные клиенты звонят с угрозами и просят вернуть деньги, а это примерно 16 миллионов рублей.



И вот самое время объяснить схему. Заказать путевку можно, конечно, напрямую у крупного туроператора, но обойдется она дороже, нежели приобретать ее через агента. Агент, в свою очередь, тоже хочет заработать. И если топовые турфирмы вернут ему, скажем, 7% с одной путевки. То Polar Tour обещал в полтора раза больше. Только вот не всегда сам турист знает, что его деньги проходят через нескольких посредников, которые друг друга никак не контролируют.



Дмитрий Кукин, турагент: «Насколько я знаю, деньги просто вывели за границу. И они не отправили их оператору. Некоторые операторы говорят, что мы видим заявки, они оплачены, но не полностью. Другие говорят, что мы с Polar Tour не работаем и не знаем, кто это такие — денег не получали».



Дмитрий, чтобы спасти положение и свою репутацию, показывает стопку квитанций. В подтверждение того, что он перевел деньги своих клиентов, среди которых есть даже звезды шоу-бизнеса. А вот перечислили ли их дальше по цепочке — оператору, непонятно. И вот что выходит теперь. Дмитрий открывает базу документов Polar Tour, в ней пытается проверить статус путевки не улетевших в Доминикану молодоженов.



Дмитрий Кукин: «Это скриншот с личного кабинета Polar Tour. Здесь написано, когда заявка была подтверждена. Это 19 апреля 2018 года. А теперь заходим на сайт туроператора, у которого в конечном счете и приобретали путевку. Вводим номер заявки, загранпаспорт, нажимаем „войти“. Пишет: неверное сочетание заявки и паспорта».



Точное такое же сообщение увидела и Елена Харитонова. Она приобрела путевки за полгода до отпуска. И все это время была уверена, что вывезет всю семью на берег турецкий.



Елена Харитонова, пострадавшая: «29 марта я перевела 160 тысяч рублей за 2 путевки для того, чтобы вывести маму инвалида в отпуск. После этого мы увидели бронь. В июне в мы узнаем, что заявки аннулированы. Причин мы не знаем, что делать — не знаем».



В Ростуризме, куда пострадавшие также написали заявления, объясняют: ни одна фирма из группы компаний Polar Tour не является туроператором и еще два года назад была исключена из единого федерального реестра. По сути, контора занималась странной посреднической деятельностью. И ее «обвал» вполне предсказуем.



Как вернуть деньги? Ответить туристам на этот вопрос однозначно пока никто не берется. Агенты на все претензии вину отрицают: они обязательства выполнили. Единственное, что могут предложить туроператоры, это некий компромисс. Например, вернуть стоимость сорвавшейся поездки путем предоставления скидок в течение года или нескольких лет. И то не факт.