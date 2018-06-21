Около 10 тысяч человек встретили день летнего солнцестояния в Стоунхендже

Летнее солнцестояние отметили в легендарном Стоунхендже. Там посетители встретили рассвет, зарядились энергией и даже попытались войти в контакт с духами.

Это единственный день в году, когда прикоснуться к древним камням позволяют всем желающим. На этот раз таковых набралось около 10 тысяч человек. Все они провели у мистического памятника ночь, чтобы увидеть, как над горизонтом восходит солнце.



Сегодня светило задержится на небосклоне большем чем на 17 часов. Многие верят, что наши предки веками отмечали праздник солнцестояния у Стоунхенджа, а сам памятник называют местом силы и воротами в другие миры.