Метеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео

Жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей стали свидетелями падения метеорита.

Небесное тело появилось в небе над юго-восточной частью Центрального федерального округа сегодня рано утром. Метеорит пролетел вниз, а потом взорвался, озарив небо яркой вспышкой.



Теперь очевидцы делятся записями с камер, запечатлевшими необычное явление, и рассказывают, что слышали громкий хлопок.