    Метеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео. Липецкая область, Рязанская область, метеорит. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМетеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео

    Метеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео

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    • Фото: Apostol875 / youtube.com
    Метеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео

    Метеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео

    Метеорит взорвался в небе и упал в центральной России: видео
    • Фото: Apostol875 / youtube.com

      • Жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей стали свидетелями падения метеорита.

      Небесное тело появилось в небе над юго-восточной частью Центрального федерального округа сегодня рано утром. Метеорит пролетел вниз, а потом взорвался, озарив небо яркой вспышкой.

      Теперь очевидцы делятся записями с камер, запечатлевшими необычное явление, и рассказывают, что слышали громкий хлопок.

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