В автомобиль принца Камбоджи врезалось такси

ДТП, в результате которого пострадал принц Камбоджи Нородом Ранарит и погибла его жена Оук Пхалла, произошло из-за превышения скорости и неосторожного вождения.

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такси

В автомобиль принца Камбоджи, который ехал в своем автомобиле в провинции Кампонгсаом, врезалось такси.



Как сообщает гентство Синьхуа со ссылкой на полицию, таксист ехал слишком быстро, неосторожно обогнал автомобиль перед собой и врезался в машину принца.



В результате аварии скончалась супруга принца Оук Пхалла, пять пассажиров такси также получили ранения. Сам Нородом Ранарит получил травмы, но выжил.