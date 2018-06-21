    В автомобиль принца Камбоджи врезалось такси

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    В автомобиль принца Камбоджи врезалось такси

    В автомобиль принца Камбоджи врезалось такси

    В автомобиль принца Камбоджи врезалось такси
  • Фото: Associated Press © 2018, National Police

    • ДТП, в результате которого пострадал принц Камбоджи Нородом Ранарит и погибла его жена Оук Пхалла, произошло из-за превышения скорости и неосторожного вождения.

    В автомобиль принца Камбоджи, который ехал в своем автомобиле в провинции Кампонгсаом, врезалось такси.

    Как сообщает гентство Синьхуа со ссылкой на полицию, таксист ехал слишком быстро, неосторожно обогнал автомобиль перед собой и врезался в машину принца.

    В результате аварии скончалась супруга принца Оук Пхалла, пять пассажиров такси также получили ранения. Сам Нородом Ранарит получил травмы, но выжил.

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