В автомобиль принца Камбоджи врезалось такси

ДТП, в результате которого пострадал принц Камбоджи Нородом Ранарит и погибла его жена Оук Пхалла, произошло
из-за превышения скорости и неосторожного вождения.
В автомобиль принца Камбоджи, который ехал в своем автомобиле в провинции Кампонгсаом, врезалось такси.
Как сообщает гентство Синьхуа со ссылкой на полицию, таксист ехал слишком быстро, неосторожно обогнал автомобиль перед собой и врезался в машину принца.
В результате аварии скончалась супруга принца Оук Пхалла, пять пассажиров такси также получили ранения. Сам Нородом Ранарит получил травмы, но выжил.
Как сообщает гентство Синьхуа со ссылкой на полицию, таксист ехал слишком быстро, неосторожно обогнал автомобиль перед собой и врезался в машину принца.
В результате аварии скончалась супруга принца Оук Пхалла, пять пассажиров такси также получили ранения. Сам Нородом Ранарит получил травмы, но выжил.
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