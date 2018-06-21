Волочкова расскажет не о том, как ей преподносят цветы, а о том, как проносят в гримерную холодное оружие и сыплют угрозами. Но Анастасия не из пугливых. Она хоть и балерина, но умеет постоять за себя и за единственную дочь Аришу, которой тоже довелось пережить вооруженное нападение. И хотя отец Ариадны и бывший муж танцовщицы Игорь Вдовин клялся, что его любимые девочки никогда ни в чем не будут нуждаться, в 2008 году семья распалась, с тех пор Анастасии приходится самостоятельно обеспечивать и беречь Аришу.Волочкова жила с олигархами, альфонсами, обманщиками и прожектерами, но ни один не задержался в ее сердце надолго. Может, растопить лед в сердце балерины удастся новому поклоннику, который подарил ей… коня стоимостью миллион долларов?Марина Иванова появилась на свет в поселке Краснофарфорный, который славится заводом по производству посуды. Родители Марины были простыми разнорабочими, но, отработав свои смены на заводе, бежали в театральную студию и брали с собой маленькую Марину. Когда девочке исполнилось 17 лет, она решила, что ее призвание — быть артисткой. Однако настоящей звездой ее сделала не многолетняя служба в «Сатириконе», а роль мошенницы-медиума в мюзикле «Привидение». А ведь Марине на тот момент было далеко за 50! Чудеса случаются не только в кино, но и в реальной жизни, история Марины — лучшее тому подтверждение.Имя Аиды Гарифуллиной — не только название одной из величайших опер, на языке суахили оно означает «победа». Может, в этом и кроется секрет популярности молодой оперной певицы, которая покорила и Россию, и Европу, и самого Пласидо Доминго? Она заворожила маэстро, исполнив арию Джульетты на гала-концерте фестиваля «Арена ди Верона». Певец ушам своим не поверил, услышав, как потрясающе Аида владеет голосом.Мама Аиды, Ляйля Ильдаровна, никогда не сомневалась в том, что ее дочь станет звездой. Сердце матери не обманешь, поэтому неудивительно, что сегодня имя Аиды на слуху даже у тех, кто бесконечно далек от оперы.