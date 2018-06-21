Силуанов сообщил об увеличении пенсий на тысячу рублей

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вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 7%.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений, — это увеличение пенсии пенсионерам. И мы говорим о том, что наша задача в следующем году — увеличить пенсию в среднем на 1000 рублей».
Такой рост — выше инфляции, отметил министр.
Антон Силуанов: «Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7% к уровню текущего года».
Также, выступая на заседании Госдумы, министр напомнил, что ранее пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. В этом году ожидается инфляция около 3%. Таким образом, в 2019 году будет выполнено поручение президента об ускоренной индексации пенсий, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2019-м годовой доход каждого пенсионера в среднем увеличится на 12 тыс. рублей.
А на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Ожидается, что возраст начнут повышать с 2019 года, в итоге он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Такой рост — выше инфляции, отметил министр.
Антон Силуанов: «Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7% к уровню текущего года».
Также, выступая на заседании Госдумы, министр напомнил, что ранее пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. В этом году ожидается инфляция около 3%. Таким образом, в 2019 году будет выполнено поручение президента об ускоренной индексации пенсий, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2019-м годовой доход каждого пенсионера в среднем увеличится на 12 тыс. рублей.
А на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Ожидается, что возраст начнут повышать с 2019 года, в итоге он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
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