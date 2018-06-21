    Силуанов сообщил об увеличении пенсий на тысячу рублей

    4 комментария

    Силуанов сообщил об увеличении пенсий на тысячу рублей

    Силуанов сообщил об увеличении пенсий на тысячу рублей

    Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 7%.

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Безусловно, основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений, — это увеличение пенсии пенсионерам. И мы говорим о том, что наша задача в следующем году — увеличить пенсию в среднем на 1000 рублей».

    Такой рост — выше инфляции, отметил министр.

    Антон Силуанов: «Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7% к уровню текущего года».

    Также, выступая на заседании Госдумы, министр напомнил, что ранее пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. В этом году ожидается инфляция около 3%. Таким образом, в 2019 году будет выполнено поручение президента об ускоренной индексации пенсий, передает РИА Новости.

    смотретьГосдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы
    Госдума направила законопроекты о пенсионной реформе для обсуждения в регионы
    Отметим, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2019-м годовой доход каждого пенсионера в среднем увеличится на 12 тыс. рублей.

    А на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Ожидается, что возраст начнут повышать с 2019 года, в итоге он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru