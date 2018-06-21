    В Подмосковье киллер расстрелял мужчину с собакой

    комментировать

    В Подмосковье киллер расстрелял мужчину с собакой

    В Подмосковье киллер расстрелял мужчину с собакой

    В Люберецком районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийства местного жителя.

    Нападение на 29-летнего жителя города Лыткарино произошло во дворе жилого дома. Неизвестный обстрелял из неустановленного оружия человека с собакой, после чего скрылся.

    Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы: пулевое ранение головы, грудной клетки, туловища. В тяжелом состоянии раненого госпитализировали в больницу. Собака умерла на месте, сообщили в СК РФ по Московской области.

    Сейчас следователи ищут возможных свидетелей нападения, а также проводят баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru