Поднятая целина: как жители Дальнего Востока осваивают бесплатные гектары

Больше 118 тысяч человек подали заявки на участие в программе «Дальневосточный гектар». 40 тысяч участков уже оформлены, новые пользователи земли вовсю ее осваивают — строят дома, заводят хозяйство и привыкают к сельской жизни. Некоторые даже стали звездами соцсетей.

К своему дальневосточному гектару, расположенному в 50 километрах от города, хабаровчанин Михаил Утробин добирается на велосипеде. Быть в хорошей форме для него так же важно, как и получить прибыль с земли, бесплатно арендованной у государства.



О каждом шаге по освоению гектара Михаил отчитывается в соцсетях. В отзывах видеоблогера уже поздравили с новосельем. Из недорогих материалов он построил в чистом поле небольшой дом. Провести необходимые коммуникации бесплатно помог один из подписчиков. Хорошо, что Михаил выбрал участок там, где есть линия электропередачи.



Михаил Утробин, участник программы «Дальневосточный гектар»: «Бутылочка у меня стоит специально ради теста. Как видим, никакой пленки нету. Это такой дедовский способ анализа на присутствие в воде железа».



Природную воду из собственной скважины Михаил смело пьет прямо из шланга. На экологически чистых грядках он вместе с семьей хочет вырастить первый в жизни урожай.



Главный проект, ради которого Михаил оставил кресло руководителя крупной торговой сети, тоже воплощается здесь. Начинающий фермер построил на гектаре небольшой коровник. Осталось соорудить стойла, закупить сено и комбикорм, а потом привезти на ПМЖ полтора десятка коров молочной породы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.