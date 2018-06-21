Египет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО

Поднебесная подрывает египетскую силу — экономику туризма. С таким заявлением Каир обратился в ЮНЕСКО. Все дело в копии сфинкса, которую предприимчивые китайцы установили для привлечения туристов в одной из своих провинций.

Египтяне утверждают, что фальшивый полулев-получеловек посягает на культурное наследие и снижает доходы страны от туризма и киноиндустрии. Путешественники вместо того, чтобы тратить деньги в Африке, спускают их в китайском развлекательном парке.



Это уже второй фальшивый сфинкс, с которым пытаются справиться египтяне. Первого, опять же с помощью ЮНЕСКО, снесли в одном из китайских тематических парков 2 года назад.