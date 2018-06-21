    Египет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО. Египет, Китай, ЮНЕСКО, история, памятники, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕгипет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО

    Египет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО

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    Египет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО

    Египет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО

    Египет обиделся на Китай за копию сфинкса и пожаловался в ЮНЕСКО

      Поднебесная подрывает египетскую силу — экономику туризма. С таким заявлением Каир обратился в ЮНЕСКО. Все дело в копии сфинкса, которую предприимчивые китайцы установили для привлечения туристов в одной из своих провинций.

      Египтяне утверждают, что фальшивый полулев-получеловек посягает на культурное наследие и снижает доходы страны от туризма и киноиндустрии. Путешественники вместо того, чтобы тратить деньги в Африке, спускают их в китайском развлекательном парке.

      Это уже второй фальшивый сфинкс, с которым пытаются справиться египтяне. Первого, опять же с помощью ЮНЕСКО, снесли в одном из китайских тематических парков 2 года назад.

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