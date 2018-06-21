В Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами, погибла девушка

Катамаран с шестью туристами перевернулся на реке Амгунь в Хабаровском крае.
Катамаран перевернулся при сплаве по реке Амгунь. Пятеро туристов смогли самостоятельно выбраться на отмель, а одну девушку сильным течением затянуло под завалы бревен и зажало. Попытки вытащить ее оказались безуспешными, туристка погибла. Спасатели, прибывшие на место трагедии на вертолете, бензопилой распилили бревна и только после этого смогли освободить тело из-под воды и поднять его на поверхность.
Спасшиеся туристы дожидались помощи на отмели, где они разбили палатку и развели костер. Они рассказали, что уже сплавлялись этим маршрутом и не ожидали, что уровень воды начнет быстро расти, а течение станет таким быстрым.
В региональном главке МЧС отметили, что группа нигде не была зарегистрирована. Сейчас туристы доставлены в поселок Березовый, тело погибшей девушки передано сотрудникам районной полиции, передает РИА Новости
Спасшиеся туристы дожидались помощи на отмели, где они разбили палатку и развели костер. Они рассказали, что уже сплавлялись этим маршрутом и не ожидали, что уровень воды начнет быстро расти, а течение станет таким быстрым.
В региональном главке МЧС отметили, что группа нигде не была зарегистрирована. Сейчас туристы доставлены в поселок Березовый, тело погибшей девушки передано сотрудникам районной полиции, передает РИА Новости
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