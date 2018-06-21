    Посольство сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

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    • Фото: top_borodin / instagram.com
    Посольство сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

    Посольство сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

    Посольство сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии
  • Фото: top_borodin / instagram.com

    • Дипломаты сообщили о гибели российского шоумена Андрея Бородина в одном из отелей в Колумбии.

    По словам пресс-секретаря российского посольства Евгения Наумова, тело шоумена было найдено еще в мае в запертом номере в отеле Медельина.

    Евгений Наумов, пресс-секретарь российского посольства: «По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть».

    Наумов отметил, что после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет. Он также добавил, что посольство держит под контролем ситуацию с погибшим и поддерживает контакт с местными властями.

    По словам дипломата, мать погибшего уже прилетела в страну, чтобы забрать тело сына на родину, передает РИА Новости.

    Андрей Бородин был начинающим артистом, участвовал в телешоу на канале СТС Love, а также с выступал на концертах.

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