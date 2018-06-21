Посольство сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Дипломаты сообщили о гибели российского шоумена Андрея Бородина в одном из отелей в Колумбии.
По словам пресс-секретаря российского посольства Евгения Наумова, тело шоумена было найдено еще в мае в запертом номере в отеле Медельина.
Евгений Наумов, пресс-секретарь российского посольства: «По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть».
Наумов отметил, что после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет. Он также добавил, что посольство держит под контролем ситуацию с погибшим и поддерживает контакт с местными властями.
По словам дипломата, мать погибшего уже прилетела в страну, чтобы забрать тело сына на родину, передает РИА Новости.
Андрей Бородин был начинающим артистом, участвовал в телешоу на канале СТС Love, а также с выступал на концертах.
Евгений Наумов, пресс-секретарь российского посольства: «По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть».
Наумов отметил, что после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет. Он также добавил, что посольство держит под контролем ситуацию с погибшим и поддерживает контакт с местными властями.
По словам дипломата, мать погибшего уже прилетела в страну, чтобы забрать тело сына на родину, передает РИА Новости.
Андрей Бородин был начинающим артистом, участвовал в телешоу на канале СТС Love, а также с выступал на концертах.
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