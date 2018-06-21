На Украине предложили наглухо закрыть границу с Россией

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил наглухо закрыть границу с Россией. По мнению Полторака, это поможет в борьбе с контрабандой. Тем временем до конца июля Украина планирует открыть восемь визовых центров в крупных городах России.
Не за горами времена, когда для поездки на Украину уже будет недостаточно заграничного паспорта. Об этом не раз говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В Москве на его заявления отвечали, что при необходимости Кремль поступит зеркально.
Но Киев это не особо беспокоит. Там давно бытует мнение, что те, кто работает в России, потенциальные предатели, и если у них возникнут трудности с пересечением российской границы, то это даже к лучшему.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра: «Обращаю ваше внимание — у нас есть поезда Львов — Москва, они всегда заполнены. Значит, соответственно ездят изо Львова в Москву, несмотря на то что радикалы это считают невозможным. Это возможно».
В Россию на заработки только официально ездят около двух миллионов украинцев. А сколько нелегалов! Результаты одного из последних опросов, проведенного киевским агентством «Рейтинг» показывают, что больше половины украинцев против введения виз.
По статистике, только за один квартал импорт из Европы в Россию увеличился на треть. И также на треть за год выросло количество абитуриентов из незалежной, считающих российское образование более перспективным. В Крыму ежегодно отдыхает едва ли не больше миллиона украинцев, хотя после воссоединения с Россией их было в пять раз меньше. Знает ли об этом генерал Полторак?
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Но Киев это не особо беспокоит. Там давно бытует мнение, что те, кто работает в России, потенциальные предатели, и если у них возникнут трудности с пересечением российской границы, то это даже к лучшему.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра: «Обращаю ваше внимание — у нас есть поезда Львов — Москва, они всегда заполнены. Значит, соответственно ездят изо Львова в Москву, несмотря на то что радикалы это считают невозможным. Это возможно».
В Россию на заработки только официально ездят около двух миллионов украинцев. А сколько нелегалов! Результаты одного из последних опросов, проведенного киевским агентством «Рейтинг» показывают, что больше половины украинцев против введения виз.
По статистике, только за один квартал импорт из Европы в Россию увеличился на треть. И также на треть за год выросло количество абитуриентов из незалежной, считающих российское образование более перспективным. В Крыму ежегодно отдыхает едва ли не больше миллиона украинцев, хотя после воссоединения с Россией их было в пять раз меньше. Знает ли об этом генерал Полторак?
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
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