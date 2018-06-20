    Жителей и гостей Петербурга приветствует футбольный акробат. Санкт-Петербург, искусство, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителей и гостей Петербурга приветствует футбольный акробат

    Жителей и гостей Петербурга приветствует футбольный акробат

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    Жителей и гостей Петербурга приветствует футбольный акробат

    Жителей и гостей Петербурга приветствует футбольный акробат

    Жителей и гостей Петербурга приветствует футбольный акробат

      Алексей Сергиенко установил на балконе своего музея необычный арт-объект.

      Арт-объектом выступил футболист, который стоит на руках на перилах и сводит и разводит ноги. Делает он это непрерывно, что привлекает прохожих на Невском проспекте.

      Особенно с замиранием сердца за кульбитами следят люди на противоположной стороне магистрали. Они останавливаются, фотографируют и не сразу понимают, что, на самом деле, — это манекен, а не живой человек.

      Сам автор вложил в эту композицию особый философский смысл, говоря, что нашу сборную надо только хвалить и верить в то, что российские футболисты обязательно победят.

      Алексей Сергиенко верит, что такими простыми акробатическими движениями манекена можно еще больше помочь сборной России на чемпионате мира. Напомним, что подопечные Станислава Черчесова вышли в плей-офф чемпионата мира-2018. Наша сборная не совершала этого с 1986 года.

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