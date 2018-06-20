    США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа. дети и подростки, мигранты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа

    США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа

    комментировать
    США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа

    США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа

    США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа

      Проблема нелегальных мигрантов стала одной из самых острых и для Дональда Трампа. Сейчас его со всех сторон резко критикуют в связи с многочисленными случаями разделения семей, попавших на территорию США незаконно.

      Только в период с мая по июнь этого года американские пограничники забрали у мигрантов-нелегалов более двух тысяч детей. Об этом говорят уже не только в Америке, но и в других странах. Не остался в стороне и папа римский, заявивший, что такая иммиграционная политика аморальна и противоречит религиозным ценностям. Репортаж корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

      В какой-то момент на видеозаписи отчетливо слышно, как над детским воем шутит один из американских пограничников.

      Местный житель: «У нас тут целый оркестр. Только дирижера нет».

      Но на самом деле дирижер у этой человеческой трагедии есть — администрация Дональда Трампа. А все происходящее — результат новой политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам, принятой два месяца назад. Если раньше семьи, незаконно пересекавшие американскую границу, держали и депортировали вместе, то теперь взрослых отправляют под суд, а детей задерживают на неопределенный срок.

      Дональд Трамп, президент США: «Мы не хотим, чтобы люди потоком лились в нашу страну. Мы хотим, чтобы они приезжали, походя законные процедуры въезда. Мы хотим прекратить кризис на границе, получив в конце концов законное право и ресурсы, чтобы задерживать и выдворять незаконно въехавшие семьи, всех вместе, возвращать их в их страны».

      О происходящем на южной границе свободолюбивой Америки в стране узнали совершенно случайно и вздрогнули от ужаса. Всего по подсчетам правозащитников сейчас в разных приемниках, палаточных лагерях и даже клетках американские власти удерживают отдельно от родителей больше двух тысяч детей. Некоторым из них нет еще и года.

      Барри Тортон, участник митинга: «Невероятная жестокость и злоба, демонстрируемая режимом Трампа, в буквальном смысле вырывание детей из рук родителей, а потом отправление их в клетки и отказ отступать, несмотря на широкую критику, и они полны решимости идти вперед — вот какой это режим».

      Истории и фотографии плачущих малышей, просочившиеся в американскую прессу, мало кого оставили равнодушными. Даже республиканцы, однопартийцы Трампа, требуют от него немедленно покончить с практикой насильственного изъятия детей.

      Фредерик Уилсон, член палаты представителей США: «Я потрясен, это должно закончится. Я призываю президента США, самого влиятельного человека в мире, прекратить сегодня же эту политику. Прекратить боль и горе. Вы заставляете Америку встать на колени, и весь мир смотрит на это».

      Скандал на границе привел к размолвке и в семье самого президента США. Мелания Трамп, первая леди Америки, идя в разрез с мнением мужа, сделала заявление через своего пресс-секретаря.

      Пресс-секретарь Меланьи Трамп: «Госпожа Трамп не может видеть, как детей разлучают с их семьями, и надеется, что обе стороны смогут в конце концов добиться успеха при проведении иммиграционной реформы. Она верит, что нам нужна страна, которая следует законам, но которая управляется сердцем».

      Новости о бессердечном отношении к семьям нелегалов в Америке совпали с сообщением о выходе США из Совета ООН по правам человека. Вашингтон объясняет свое решение лицемерием совета, но когда у тебя на границе детей отбирают у родителей, это ли не лицемерие говорить о том, что ты единственный, кто эти права человека соблюдает.

      AP со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что американский президент Дональд Трамп собирается подписать некий документ, который позволит не разлучать семьи нелеальных мигрантов, но когда это случится и что это будет за указ, пока не известно.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru