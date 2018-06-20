США вздрогнули от ужаса при виде результатов миграционной политики Трампа

Проблема нелегальных мигрантов стала одной из самых острых и для Дональда Трампа. Сейчас его со всех сторон резко критикуют в связи с многочисленными случаями разделения семей, попавших на территорию США незаконно.
Только в период с мая по июнь этого года американские пограничники забрали у мигрантов-нелегалов более двух тысяч детей. Об этом говорят уже не только в Америке, но и в других странах. Не остался в стороне и папа римский, заявивший, что такая иммиграционная политика аморальна и противоречит религиозным ценностям. Репортаж корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
В какой-то момент на видеозаписи отчетливо слышно, как над детским воем шутит один из американских пограничников.
Местный житель: «У нас тут целый оркестр. Только дирижера нет».
Но на самом деле дирижер у этой человеческой трагедии есть — администрация Дональда Трампа. А все происходящее — результат новой политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам, принятой два месяца назад. Если раньше семьи, незаконно пересекавшие американскую границу, держали и депортировали вместе, то теперь взрослых отправляют под суд, а детей задерживают на неопределенный срок.
Дональд Трамп, президент США: «Мы не хотим, чтобы люди потоком лились в нашу страну. Мы хотим, чтобы они приезжали, походя законные процедуры въезда. Мы хотим прекратить кризис на границе, получив в конце концов законное право и ресурсы, чтобы задерживать и выдворять незаконно въехавшие семьи, всех вместе, возвращать их в их страны».
О происходящем на южной границе свободолюбивой Америки в стране узнали совершенно случайно и вздрогнули от ужаса. Всего по подсчетам правозащитников сейчас в разных приемниках, палаточных лагерях и даже клетках американские власти удерживают отдельно от родителей больше двух тысяч детей. Некоторым из них нет еще и года.
Барри Тортон, участник митинга: «Невероятная жестокость и злоба, демонстрируемая режимом Трампа, в буквальном смысле вырывание детей из рук родителей, а потом отправление их в клетки и отказ отступать, несмотря на широкую критику, и они полны решимости идти вперед — вот какой это режим».
Истории и фотографии плачущих малышей, просочившиеся в американскую прессу, мало кого оставили равнодушными. Даже республиканцы, однопартийцы Трампа, требуют от него немедленно покончить с практикой насильственного изъятия детей.
Фредерик Уилсон, член палаты представителей США: «Я потрясен, это должно закончится. Я призываю президента США, самого влиятельного человека в мире, прекратить сегодня же эту политику. Прекратить боль и горе. Вы заставляете Америку встать на колени, и весь мир смотрит на это».
Скандал на границе привел к размолвке и в семье самого президента США. Мелания Трамп, первая леди Америки, идя в разрез с мнением мужа, сделала заявление через своего пресс-секретаря.
Пресс-секретарь Меланьи Трамп: «Госпожа Трамп не может видеть, как детей разлучают с их семьями, и надеется, что обе стороны смогут в конце концов добиться успеха при проведении иммиграционной реформы. Она верит, что нам нужна страна, которая следует законам, но которая управляется сердцем».
Новости о бессердечном отношении к семьям нелегалов в Америке совпали с сообщением о выходе США из Совета ООН по правам человека. Вашингтон объясняет свое решение лицемерием совета, но когда у тебя на границе детей отбирают у родителей, это ли не лицемерие говорить о том, что ты единственный, кто эти права человека соблюдает.
AP со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что американский президент Дональд Трамп собирается подписать некий документ, который позволит не разлучать семьи нелеальных мигрантов, но когда это случится и что это будет за указ, пока не известно.
В какой-то момент на видеозаписи отчетливо слышно, как над детским воем шутит один из американских пограничников.
Местный житель: «У нас тут целый оркестр. Только дирижера нет».
Но на самом деле дирижер у этой человеческой трагедии есть — администрация Дональда Трампа. А все происходящее — результат новой политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам, принятой два месяца назад. Если раньше семьи, незаконно пересекавшие американскую границу, держали и депортировали вместе, то теперь взрослых отправляют под суд, а детей задерживают на неопределенный срок.
Дональд Трамп, президент США: «Мы не хотим, чтобы люди потоком лились в нашу страну. Мы хотим, чтобы они приезжали, походя законные процедуры въезда. Мы хотим прекратить кризис на границе, получив в конце концов законное право и ресурсы, чтобы задерживать и выдворять незаконно въехавшие семьи, всех вместе, возвращать их в их страны».
О происходящем на южной границе свободолюбивой Америки в стране узнали совершенно случайно и вздрогнули от ужаса. Всего по подсчетам правозащитников сейчас в разных приемниках, палаточных лагерях и даже клетках американские власти удерживают отдельно от родителей больше двух тысяч детей. Некоторым из них нет еще и года.
Барри Тортон, участник митинга: «Невероятная жестокость и злоба, демонстрируемая режимом Трампа, в буквальном смысле вырывание детей из рук родителей, а потом отправление их в клетки и отказ отступать, несмотря на широкую критику, и они полны решимости идти вперед — вот какой это режим».
Истории и фотографии плачущих малышей, просочившиеся в американскую прессу, мало кого оставили равнодушными. Даже республиканцы, однопартийцы Трампа, требуют от него немедленно покончить с практикой насильственного изъятия детей.
Фредерик Уилсон, член палаты представителей США: «Я потрясен, это должно закончится. Я призываю президента США, самого влиятельного человека в мире, прекратить сегодня же эту политику. Прекратить боль и горе. Вы заставляете Америку встать на колени, и весь мир смотрит на это».
Скандал на границе привел к размолвке и в семье самого президента США. Мелания Трамп, первая леди Америки, идя в разрез с мнением мужа, сделала заявление через своего пресс-секретаря.
Пресс-секретарь Меланьи Трамп: «Госпожа Трамп не может видеть, как детей разлучают с их семьями, и надеется, что обе стороны смогут в конце концов добиться успеха при проведении иммиграционной реформы. Она верит, что нам нужна страна, которая следует законам, но которая управляется сердцем».
Новости о бессердечном отношении к семьям нелегалов в Америке совпали с сообщением о выходе США из Совета ООН по правам человека. Вашингтон объясняет свое решение лицемерием совета, но когда у тебя на границе детей отбирают у родителей, это ли не лицемерие говорить о том, что ты единственный, кто эти права человека соблюдает.
AP со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что американский президент Дональд Трамп собирается подписать некий документ, который позволит не разлучать семьи нелеальных мигрантов, но когда это случится и что это будет за указ, пока не известно.
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