Венгрия вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам

Венгерский парламент принял закон, запрещающий деятельность НКО, помогающих нелегальным мигрантам.
Парламент Венгрии сегодня ввел уголовную ответственность за помощь мигрантам-нелегалам. Закон коснется некоммерческих организаций, которые на этом специализируются. Закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы для сотрудников таких организаций. Закон также запрещает беженцам, которые не подвергаются преследованию со стороны третьих стран, просить в Венгрии убежища, передает Reuters.
Проблемы, связанные с притоком мигрантов, уже привели к обострению отношений между Италией и Францией и раскололи правящую коалицию Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время провозгласившая «политику открытых дверей», теперь изменила свою позицию. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости укрепить внешние границы ЕС и принять общие правила иммиграции в Европу. Меркель также предложила отменить для беженцев право самим выбирать, в какую страну обращаться за получением вида на жительство.
Тем не менее, пока среди стран-членов Евросоюза нет единства по вопросу нелегальных переселенцев. Отдельные государства пытаются решать проблему самостоятельно.
Сегодня же глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве экстренной встречи лидеров ЕС для поиска решения миграционного кризиса. Совещание должно пройти в это воскресенье, то есть еще до начала саммита Евросоюза, намеченного на конец июня.
Проблемы, связанные с притоком мигрантов, уже привели к обострению отношений между Италией и Францией и раскололи правящую коалицию Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время провозгласившая «политику открытых дверей», теперь изменила свою позицию. Канцлер Германии и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости укрепить внешние границы ЕС и принять общие правила иммиграции в Европу. Меркель также предложила отменить для беженцев право самим выбирать, в какую страну обращаться за получением вида на жительство.
Тем не менее, пока среди стран-членов Евросоюза нет единства по вопросу нелегальных переселенцев. Отдельные государства пытаются решать проблему самостоятельно.
Сегодня же глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве экстренной встречи лидеров ЕС для поиска решения миграционного кризиса. Совещание должно пройти в это воскресенье, то есть еще до начала саммита Евросоюза, намеченного на конец июня.
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