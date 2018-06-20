Силуанов рассказал, почему доллар не стоит 50 рублей

Первый
вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что доллар мог бы стоить 50 рублей.
По словам главы Минфина, укрепление рубля сдерживает бюджетное правило, согласно которому дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше 40 долларов, направляются в Фонд национального благосостояния.
Однако, подчеркнул Силуанов, если бы бюджетного правила не было, то при снижении цен на нефть рубль упал бы сильнее.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля. Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение».
Министр добавил, что непредсказуемость курса национальной валюты серьезно вредит бизнесу, передает РИА Новости.
Однако, подчеркнул Силуанов, если бы бюджетного правила не было, то при снижении цен на нефть рубль упал бы сильнее.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Ныне действующее бюджетное правило направлено как раз в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля. Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение».
Министр добавил, что непредсказуемость курса национальной валюты серьезно вредит бизнесу, передает РИА Новости.
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