    Сборная Англии искупалась с единорогами под Петербургом

    комментировать

    Сборная Англии искупалась с единорогами под Петербургом

    Сборная Англии искупалась с единорогами под Петербургом

    Тренировку по плаванию на надувных единорогах провела сборная Англии по футболу на своей базе в Репино под Петербургом.

    Фото гонок в бассейне верхом на надувных единорогах опубликовано в Twitter полузащитника национальной сборной и «Манчестера Юнайтед» Джесси Лингарда.

    На снимках футболисты сборной Англии играют в бассейне с детскими игрушками, другие — позируют, демонстрируя обнаженные торсы.

    18 июня сборная Англии по футболу обыграла Тунис в своем первом матче на Чемпионате мира в России. Он состоялся в Волгограде, после игры спортсмены вернулись в Репино под Петербургом, где базируется команда на время турнира.

    Следующий матч англичане проведут 24 июня против сборной Панамы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru