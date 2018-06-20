Сборная Англии искупалась с единорогами под Петербургом

Тренировку по плаванию на надувных единорогах провела сборная Англии по футболу на своей базе в Репино под Петербургом.
Фото гонок в бассейне верхом на надувных единорогах опубликовано в Twitter полузащитника национальной сборной и «Манчестера Юнайтед» Джесси Лингарда.
На снимках футболисты сборной Англии играют в бассейне с детскими игрушками, другие — позируют, демонстрируя обнаженные торсы.
18 июня сборная Англии по футболу обыграла Тунис в своем первом матче на Чемпионате мира в России. Он состоялся в Волгограде, после игры спортсмены вернулись в Репино под Петербургом, где базируется команда на время турнира.
Следующий матч англичане проведут 24 июня против сборной Панамы.
На снимках футболисты сборной Англии играют в бассейне с детскими игрушками, другие — позируют, демонстрируя обнаженные торсы.
18 июня сборная Англии по футболу обыграла Тунис в своем первом матче на Чемпионате мира в России. Он состоялся в Волгограде, после игры спортсмены вернулись в Репино под Петербургом, где базируется команда на время турнира.
Следующий матч англичане проведут 24 июня против сборной Панамы.
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