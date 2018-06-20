Ураган раскачал строительную люльку с рабочим в Перми: видео

Ураган в Перми застал строителя на высотных работах. Строительную люльку сильно раскачало ветром.
Видео инцидента выложили в соцсетях очевидцы. На записи видно, как строительная люлька раскачивается из стороны в сторону, ударяясь о стену недостроенного дома. Видно также, что в люльке сидит человек. Сообщается, что инцидент произошел на стройке жилого комплекса «Гулливер».
Как сообщил местному изданию Properm.ru главный инженер жилого комплекса Геннадий Еникеев, рабочий не успел спуститься до начала урагана, так как предупреждение от МЧС поступило в 16:31, а первый порыв ветра налетел всего через минуту.
Геннадий Еникеев, главный инженер ЖК «Гулливер»: «Он поступил согласно инструкции — лег вниз и переждал шквал ветра. В результате происшествия никто не пострадал. Когда стихия успокоилась мужчина спокойно спутился вниз».
Специалист уточнил, что ущерб, причиненный фасаду здания, незначителен, его устранят в ближайшее время.
Как сообщил местному изданию Properm.ru главный инженер жилого комплекса Геннадий Еникеев, рабочий не успел спуститься до начала урагана, так как предупреждение от МЧС поступило в 16:31, а первый порыв ветра налетел всего через минуту.
Геннадий Еникеев, главный инженер ЖК «Гулливер»: «Он поступил согласно инструкции — лег вниз и переждал шквал ветра. В результате происшествия никто не пострадал. Когда стихия успокоилась мужчина спокойно спутился вниз».
Специалист уточнил, что ущерб, причиненный фасаду здания, незначителен, его устранят в ближайшее время.
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