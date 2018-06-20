    Верховная рада согласилась переименовать два украинских региона

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    Верховная рада согласилась переименовать два украинских региона

    Верховная рада согласилась переименовать два украинских региона

    Комитет Верховной рады Украины поддержал предложение о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

    Как сообщил в Facebook глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, депутаты одобрили переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской — в Кропивницкую.

    Владимир Вятрович, глава украинского Института национальной памяти: «Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую — в Кропивницкую».

    Ранее украинские парламентарии заявили, что намерены переименовать город Переяслав-Хмельницкий, чтобы, по выражению депутата Игоря Попова, избавиться от ассоциаций с Богданом Хмельницким, который пошел на воссоединение русских земель — Московского царства и Малороссии. По мнению парламентария, вторую часть названия надо убрать, потому что «Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина».

    В 2016 году украинские власти переименовали город Днепропетровск, который был назван в честь руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР Григория Петровского, в Днепр в рамках процесса декоммунизации. При этом название области осталось прежним.

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