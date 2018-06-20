В Петербурге впервые в России поставили памятник корейской писательнице

Сегодня в сквере филологического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета открыли памятник самой известной писательнице Южной Кореи.

На гранитном постаменте выгравировано самое известное выражение Пак Кённи: «И почему столь яркими для нас становятся и радость, и печаль?»



Место для памятника выбрано не случайно. Именно в университете 120 лет назад началось обучение студентов корейскому языку.



Общенациональное признание писательнице принес роман «Земля», который она создавала почти 25 лет и уместила в 20 томах. По своему творческому масштабу Пак Кённи на родине сопоставима с такими фигурами как Лев Толстой или Александр Пушкин. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие министры культуры России и Южной Кореи.



Владимир Мединский, министр культуры России: «Это первый памятник деятелю корейской культуры за рубежом. Это, действительно, яркое событие. Пак Кённи исключительно популярная корейская писательница. Она автор фантастической саги об истории Кореи».



Открытие памятника совпало с предстоящим визитом в Россию президента Южной Кореи. А 5 лет назад во время посещения Страны утренней свежести Владимиром Путиным в Сеуле был открыт памятник Пушкину.