    Сильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге. Санкт-Петербург, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге

    Сильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге

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    Сильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге

    Сильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге

    Сильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге

      В городе на Неве сильный ветер. Его порывы достигают 18 метров в секунду. Такая погода продлится как минимум сутки.

      Стихию особенно прочувствовали на себе автомобилисты. Не выдерживающие напора ветра деревья и столбы повреждают машины и блокируют трассы.

      На Ярославском проспекте у машины придавлен капот. А на проспекте Тореза рухнувшее дерево не только помяло автомобиль, но и оборвало провода.

      Между тем на проспекте Энгельса оказались перекрыты сразу три полосы. Аналогичная ситуация и на 39-м километре Дороги жизни. А на улице Розенштейна металлические ограждения рухнули на иномарку.

      Погоду в своих неудобствах винят и оставшиеся без электричества жители Киришей. Завершения ремонтных работ на подстанции ожидают 20 тысяч человек. Но специалисты о причинах аварии пока не говорят.

      К вечеру стало известно о новых последствиях шторма. Напора стихии не выдержала кровля одного из вестибюлей метро «Новокрестовская». Однако на работу станции это обстоятельство не повлияло.

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