Сильный ветер срывает козырьки, рекламные щиты и валит деревья в Петербурге

В городе на Неве сильный ветер. Его порывы достигают 18 метров в секунду. Такая погода продлится как минимум сутки.

Стихию особенно прочувствовали на себе автомобилисты. Не выдерживающие напора ветра деревья и столбы повреждают машины и блокируют трассы.



На Ярославском проспекте у машины придавлен капот. А на проспекте Тореза рухнувшее дерево не только помяло автомобиль, но и оборвало провода.



Между тем на проспекте Энгельса оказались перекрыты сразу три полосы. Аналогичная ситуация и на 39-м километре Дороги жизни. А на улице Розенштейна металлические ограждения рухнули на иномарку.



Погоду в своих неудобствах винят и оставшиеся без электричества жители Киришей. Завершения ремонтных работ на подстанции ожидают 20 тысяч человек. Но специалисты о причинах аварии пока не говорят.



К вечеру стало известно о новых последствиях шторма. Напора стихии не выдержала кровля одного из вестибюлей метро «Новокрестовская». Однако на работу станции это обстоятельство не повлияло.