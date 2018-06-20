    Жителям коттеджного поселка под Петербургом перекрыли единственную дорогу. Ленинградская область, дороги, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖителям коттеджного поселка под Петербургом перекрыли единственную дорогу

    Жителям коттеджного поселка под Петербургом перекрыли единственную дорогу

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    Жителям коттеджного поселка под Петербургом перекрыли единственную дорогу

    Жителям коттеджного поселка под Петербургом перекрыли единственную дорогу

      Две сотни семей из коттеджного поселка «Волков лес» в Ленобласти оказались отрезанными от внешнего мира. При этом въезд-выезд закрыт не только для жителей. В экстренной ситуации к ним не приедет ни скорая помощь, ни пожарные.

      О том, что проезд теперь в частных руках и новый владелец собирается здесь вспахивать земли, местные узнали неожиданно. Когда в одно утро не смогли выехать на работу. Путь оказался перекопан.

      Николай Маковников, житель ИЖС «Волков лес»: «Дошло до того, что они более глубоко начали снимать грунт и вывозить его на самосвалах на продажу. Ребята лихие. Они отбивают те деньги, которые сюда вложили. Купили по 5 рублей за квадрат, а теперь по 300 рублей за куб продают эту землицу. Почему только мы страдаем?»

      В чем срочность таких земельных работ жители понять не могут. В собственности у строительной фирмы несколько гектаров полей вокруг. Но бурной сельскохозяйственной деятельности на них не наблюдается. Если не считать строительства ангаров.

      180 собственников ИЖС Волков лес были бы готовы сами поучаствовать в аукционе по покупке участка Зелёной улицы, единственной, ведущей к их участкам. Но никто не предложил.

      Чтобы найти выезд из сложившейся ситуации, жители пришли на встречу с представителями местной власти и директором строительной компании. Последний не скрывал, что таким образом высказывает претензии к администрации, которая не торопится подготовить бумаги о переводе земель сельхозназначения в пригодные для малоэтажного строительства.

      Чиновники в свою очередь пообещали, что дорогу не закроют. Вдоль нее по генплану появятся таунхаусы. А пока местная администрация пообещала в течение трех дней организовать для жителей микрорайона другой подъезд, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.

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