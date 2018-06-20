    Тимошенко объявила об участии в президентских выборах

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    Тимошенко объявила об участии в президентских выборах

    Тимошенко объявила об участии в президентских выборах

    Лидер партии «Батькивщина» подтвердила, что будет участвовать в президентских выборах, и пообещала провести референдум.

    Выступая в ходе видеоконференции в Facebook, Юлия Тимошенко объявила, что будет баллотироваться на пост президента в 2019 году.

    Юлия Тимошенко: «Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентский пост — это не Playstation, это реальные изменения, которых ждет страна».

    Также Тимошенко пообещала после победы на выборах провести референдум по изменению формы правления на Украине.

    Ранее Тимошенко дважды принимала участие в президентских выборах. Однако в 2010 году она уступила во втором туре Виктору Януковичу, а в 2014-м — набрала 12,8% голосов и проиграла Петру Порошенко.

    Напомним, очередные президентские выборы на Украине должны пройти весной 2019 года.

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