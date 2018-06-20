Похищенные нацистами картины вернулись в Гатчинский дворец

Картины из исторической коллекции Гатчинского дворца, которые больше 70 лет считались утраченными, нашли и вернули музею-заповеднику . Речь идет о 16-ти полотнах, похищенных немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной.

Надежду на то, что работы прославленных живописцев, которые не успели эвакуировать, когда-то вернутся в эти залы, давно потеряли даже старожилы музея. Портреты зарубежных политических и военных деятелей, представителей рода Романовых и европейских царских домов, раскупили коллекционеры разных стран уже в мирное время. По имеющимся номерам и изображениям сотрудники музея смогли подтвердить принадлежность произведений коллекции Гатчинского дворца.



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ: «Была проведена серьезная оперативно-разыскная работа по тому, чтобы установить, где находятся экспонаты, и чтобы их вернуть в то место, где они должны находиться».



Эту коллекцию начали собирать еще при императоре Николае I. Судьба более десятка похищенных полотен до сих пор остается неизвестной. А вот найденные раритеты уже осмотрели искусствоведы. Они отметили, что картины, несмотря на свою трудную историю, хорошо сохранились.

