Криминальные гости ЧМ-2018 поделились впечатлениями от московского СИЗО

Расширили свой словарный запас русского языка иностранные посетители ЧМ-2018 из Ирана, Греции и Мексики. Теперь они знают не только «спасибо» или «пожалуйста», но и понимают, что такое СИЗО.

Интернациональная команда собралась в столичном СИЗО №5 по случаю мундиаля. Грек Спартакиус, рядом иранец Фаламарза и мексиканец Гансало Андреа. Объединяет их одно — все прибыли в нашу страну как футбольные болельщики, но проявили больший интерес не к спорту, а к содержимому чужих карманов.



Мексиканец угодили за решетку из-за кражи, грек умалчивает о прошлом. А вот иранец устроил шоу с переодеванием в сотрудника туристической полиции. Его обвиняют в том, что забрал у иностранца кошелек с валютой и подменил деньги, вложив фальшивки.



Приходилось ли им бывать за решеткой раньше, у себя на родине, сейчас выясняется — направлен запрос в Интерпол. Но ведут они себя вполне уверенно и, несмотря на языковой барьер, тюремные условия посчитали вполне комфортными для себя. На столе у криминальных туристов шахматы, работает телевизор, им приносят свежие газеты. Прочесть, конечно, не получится, но по фотографиям следить за результатами чемпионата вполне можно. Кроме того, иностранцы открыли для себя традиционную русскую кухню.



Сотрудникам СИЗО тоже интересно пообщаться с иностранцами. Библиотекарь, узнав о международном составе этой камеры, решила приобщить ее обитателей к русской культуре и принесла книги великих русских классиков. Первым был Фёдор Достоевский, что не удивительно, «Преступление и наказание».

