    Брифинг Марии Захаровой

    Пропавшего после матча с Германией мексиканца нашли в Москве спустя три дня

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    • Фото: Amanda Paola Smeke / facebook.com
    Пропавшего после матча с Германией мексиканца нашли в Москве спустя три дня

    Пропавшего после матча с Германией мексиканца нашли в Москве спустя три дня

    Пропавшего после матча с Германией мексиканца нашли в Москве спустя три дня
  • Фото: Amanda Paola Smeke / facebook.com

    • Посольство Мексики в РФ установило местонахождение своего гражданина после трех дней поисков, сообщили в мексиканской дипмиссии.

    Франсиско Хавьера Мату нашли в Москве, мужчина находится в добром здравии, говорится в сообщении посольства Мексики в РФ в Twitter.

    Посольство Мексики в РФ: «Посольство Мексики сообщает, что местонахождение мексиканца Франсиско Хавьера Мата в Москве установлено. Сотрудники дипмиссии посетили его для предоставления необходимой консульской поддержки, установили, что состояние его здоровья не вызывает опасений».

    Франсиско Хавьера Мата пропал после матча Мексика — Германия в «Лужниках». Мужчина перестал выходить на связь — его телефон все это время был выключен, в соцсетях он не появлялся. Его искали и родственники, и друзья, с кем приехал в Россию мексиканец. О пропавшем мужчине писали мексиканские СМИ.

    О том, где в итоге обнаружили мексиканского болельщика, и причинах его отсутствия пока не сообщается.



    Команда Мексики одержала верх над действующими чемпионами мира — немцами — со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа ЧМ. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.


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