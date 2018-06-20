Пропавшего после матча с Германией мексиканца нашли в Москве спустя три дня

Посольство Мексики в РФ установило местонахождение своего гражданина после трех дней поисков, сообщили в мексиканской дипмиссии.
Франсиско Хавьера Мату нашли в Москве, мужчина находится в добром здравии, говорится в сообщении посольства Мексики в РФ в Twitter.
Посольство Мексики в РФ: «Посольство Мексики сообщает, что местонахождение мексиканца Франсиско Хавьера Мата в Москве установлено. Сотрудники дипмиссии посетили его для предоставления необходимой консульской поддержки, установили, что состояние его здоровья не вызывает опасений».
Франсиско Хавьера Мата пропал после матча Мексика — Германия в «Лужниках». Мужчина перестал выходить на связь — его телефон все это время был выключен, в соцсетях он не появлялся. Его искали и родственники, и друзья, с кем приехал в Россию мексиканец. О пропавшем мужчине писали мексиканские СМИ.
О том, где в итоге обнаружили мексиканского болельщика, и причинах его отсутствия пока не сообщается.
Команда Мексики одержала верх над действующими чемпионами мира — немцами — со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа ЧМ. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.
Посольство Мексики в РФ: «Посольство Мексики сообщает, что местонахождение мексиканца Франсиско Хавьера Мата в Москве установлено. Сотрудники дипмиссии посетили его для предоставления необходимой консульской поддержки, установили, что состояние его здоровья не вызывает опасений».
Франсиско Хавьера Мата пропал после матча Мексика — Германия в «Лужниках». Мужчина перестал выходить на связь — его телефон все это время был выключен, в соцсетях он не появлялся. Его искали и родственники, и друзья, с кем приехал в Россию мексиканец. О пропавшем мужчине писали мексиканские СМИ.
О том, где в итоге обнаружили мексиканского болельщика, и причинах его отсутствия пока не сообщается.
La Embajada de México informa que el ciudadano mexicano Francisco Javier Mata fue localizado hoy en Moscú. Personal de la Embajada lo visitó para prestar la asistencia consular necesaria; se constató que se encuentra en buen estado de salud.— Embamex Rusia (@EmbaMexRus) 20 июня 2018 г.
Команда Мексики одержала верх над действующими чемпионами мира — немцами — со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа ЧМ. Единственный гол на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.
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