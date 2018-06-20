    В России благодаря санкциям производство устриц выросло в 265 раз. санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России благодаря санкциям производство устриц выросло в 265 раз

    В России благодаря санкциям производство устриц выросло в 265 раз

    комментировать

    В России благодаря санкциям производство устриц выросло в 265 раз

    В России благодаря санкциям производство устриц выросло в 265 раз

      За три года производство устриц в России выросло в 265 раз, в мидий — в 12,5 раз.

      Как передает РБК со ссылкой на данные Росрыболовства, ранее эти деликатесы приезжали в Россию в основном из Евросоюза, но в 2014 году попали под продовольственное эмбарго, поэтому их производство стало развиваться в нашей стране.

      Устричные фермы начали появляться в Краснодарском и Приморском краях и Карелии, но больше всего их в Крыму. Еще одна причина столь бурного всплеска — субсидии для тех, кто занимается аквакультурой. Участники рынка отмечают, что основная аудитория этих деликатесов — рестораны и кафе, а домой россияне покупают мидии в основном только в качестве ингредиента для салатов.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru