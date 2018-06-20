В России благодаря санкциям производство устриц выросло в 265 раз

За три года производство устриц в России выросло в 265 раз, в мидий — в 12,5 раз.
Как передает РБК со ссылкой на данные Росрыболовства, ранее эти деликатесы приезжали в Россию в основном из Евросоюза, но в 2014 году попали под продовольственное эмбарго, поэтому их производство стало развиваться в нашей стране.
Устричные фермы начали появляться в Краснодарском и Приморском краях и Карелии, но больше всего их в Крыму. Еще одна причина столь бурного всплеска — субсидии для тех, кто занимается аквакультурой. Участники рынка отмечают, что основная аудитория этих деликатесов — рестораны и кафе, а домой россияне покупают мидии в основном только в качестве ингредиента для салатов.
Устричные фермы начали появляться в Краснодарском и Приморском краях и Карелии, но больше всего их в Крыму. Еще одна причина столь бурного всплеска — субсидии для тех, кто занимается аквакультурой. Участники рынка отмечают, что основная аудитория этих деликатесов — рестораны и кафе, а домой россияне покупают мидии в основном только в качестве ингредиента для салатов.
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