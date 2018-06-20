СМИ узнали о планах Минфина пересмотреть цены на спиртное

В прессе появилась информация о том, что Минфин РФ планирует пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на шампанское, водку и коньяк.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР), предварительный расчет минимальных цен проводится по единой формуле для всех видов алкогольной продукции, причем для вина и винных напитков минимальные цены будут установлены впервые. По мнению экспертов, цены будут пересмотрены в сторону увеличения.
Вице-премьер Александр Хлопонин в феврале этого года заявил, что российский кабмин в нынешнем году не планирует поднимать минимальную розничную цену на водку. В апреле 2017 года произошло предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку. Тогда по решению правительства ее стоимость со 190 поднялась до нынешних 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная цена за 0,5 литра коньяка сейчас составляет 371 рубль.
Вице-премьер Александр Хлопонин в феврале этого года заявил, что российский кабмин в нынешнем году не планирует поднимать минимальную розничную цену на водку. В апреле 2017 года произошло предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку. Тогда по решению правительства ее стоимость со 190 поднялась до нынешних 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная цена за 0,5 литра коньяка сейчас составляет 371 рубль.
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