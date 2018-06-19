В центре Ростова-на-Дону горит жилой дом

Пожару в жилом доме в центре
Ростова-на-Дону присвоен четвертый ранг сложности.
Вечером около 17:00 мск вспыхнул пожар в жилом четырехэтажном доме старой постройки. Горящее здание находится по адресу: 1-я Линия, 60. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек.
Прибывшие на место пожарные присвоили пожару третий ранг сложности. Но в 18:09 он был повышен до четвертого. По данным источника РИА Новости, к тушению планируют привлечь пожарный катер.
Прибывшие на место пожарные присвоили пожару третий ранг сложности. Но в 18:09 он был повышен до четвертого. По данным источника РИА Новости, к тушению планируют привлечь пожарный катер.
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