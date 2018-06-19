    Россия — Египет. Текстовая трансляция

    В центре Ростова-на-Дону горит жилой дом

    комментировать
    • Фото: rostovnadonu /vk.com
    В центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> горит жилой дом

    В центре Ростова-на-Дону горит жилой дом

    В центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> горит жилой дом
  • Фото: rostovnadonu /vk.com

    • Пожару в жилом доме в центре Ростова-на-Дону присвоен четвертый ранг сложности.

    Вечером около 17:00 мск вспыхнул пожар в жилом четырехэтажном доме старой постройки. Горящее здание находится по адресу: 1-я Линия, 60. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 70 человек.

    Прибывшие на место пожарные присвоили пожару третий ранг сложности. Но в 18:09 он был повышен до четвертого. По данным источника РИА Новости, к тушению планируют привлечь пожарный катер.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru