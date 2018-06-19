Житель Волгограда перерезал горло знакомой за отказ чистить картошку

В Киквидзенском районе Волгограда
37-летний мужчина жестоко убил 28-летнюю знакомую за отказ чистить картошку.
Как сообщает «Блокнот Волгоград», инцидент произошел в частном доме мужчины. Он пригласил свою знакомую в гости, где они распивали алкоголь. Во время застолья они съели всю закуску. Тогда мужчина решил, что пора приготовить картошку. Но, как он сознался на допросе, вставать к плите сам не захотел, поскольку дома была женщина.
На просьбу почистить картошку женщина ответила отказом, за что поплатилась ударом ножом в сердце. После этого мужчина вынул из ее сердца нож и перерезал знакомой горло. Женщина скончалась на месте.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за причинение ножевого ранения жене.
На просьбу почистить картошку женщина ответила отказом, за что поплатилась ударом ножом в сердце. После этого мужчина вынул из ее сердца нож и перерезал знакомой горло. Женщина скончалась на месте.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за причинение ножевого ранения жене.
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